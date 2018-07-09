SMART METERING DEPLOYMENT

Übersicht
The project concerns the installation of approximately 1.2 million electricity smart meters in Lithuania in the period 2020-2023 to replace the existing electromechanical meters; this corresponds to approximately 66% of all the installed meters in the country at present. The project includes the related IT infrastructure as well as the development of a data hub (i.e. a data exchange platform for the electricity market participants).
The new metering system will allow for remote readings, near real-time consumption information and communication with consumer devices. The deployment of smart meters is expected to lead to operational savings for the Promoter, energy savings for the consumers and increased energy market efficiency. The deployment of smart meters is part of the revised National Energy Independence Strategy as adopted in Lithuania in June 2018.
No significant environmental impacts are expected. The Bank will evaluate the environmental aspects of the project and will review the relevant Promoter's procedures applied to implement the project to ensure that they are in line with EU standards and good industry practice.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the Programme schemes have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directives 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC and Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.