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PERSONALISED IMMUNOTHERAPIES (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 50.000.000 €
Dienstleistungen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/12/2019 : 25.000.000 €
12/12/2019 : 25.000.000 €
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14/03/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PERSONALISED IMMUNOTHERAPIES (EGFF)
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Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB gewährt BioNTech 50 Millionen Euro-Finanzierung im Rahmen der Investmentoffensive für Europa

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Februar 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/12/2019
20180707
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PERSONALISED IMMUNOTHERAPIES (EGFF)
BIONTECH SE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Beschreibung
Ziele

The promoter is a biotech company pioneering the development of next generation of personalised immunotherapies for oncology and other diseases. The project relates to research and development (R&D) investments for the development of cancer patient-tailored therapeutic vaccines, based on break-through proprietary platforms.

The project falls within the scope of the Horizon 2020 programme Societal Challenges (Health, Demographic Change and Wellbeing).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project mainly concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EC. However, full environmental details will verified during the appraisal, to ensure they are aligned with best practices.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation 2014/24/EU where applicable, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directive 2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PERSONALISED IMMUNOTHERAPIES (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
14 Mar 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
94114325
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180707
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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PERSONALISED IMMUNOTHERAPIES (EGFF)
Datenblätter
PERSONALISED IMMUNOTHERAPIES (EGFF)
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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