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OEPNV GRAZ

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 100.000.000 €
Verkehr : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/11/2019 : 100.000.000 €
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30/11/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OEPNV GRAZ
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: Umweltfreundlicher Verkehr in Graz - EIB stellt 100 Millionen Euro bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Februar 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/11/2019
20180706
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
OEPNV GRAZ
HOLDING GRAZ - KOMMUNALE DIENSTLEISTUNGEN GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 221 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the extension and improvement of the tram infrastructure, as well as the modernisation of the bus and tram fleet in Graz, Austria.

By helping the public transport service to increase and or maintain modal share in and to reduce greenhouse gases emissions and noise, the project will also significantly contribute to improve the environment and citizens quality of life.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

In the appraisal phase, the EIB will review the measures to be taken by the promoter in the decommissioning of old vehicles, as well as the design and manufacture of new vehicles to confirm that best available technologies are to be applied. Manufacturing of vehicles does not fall within the scope of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU, therefore no EIA is required for this component.

The EIB will require the project promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, 2014/25/EU, Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
30/11/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OEPNV GRAZ
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Österreich: Umweltfreundlicher Verkehr in Graz - EIB stellt 100 Millionen Euro bereit

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OEPNV GRAZ
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
91924072
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180706
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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