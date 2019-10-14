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OTTOBOCK RESEARCH PROGRAMME

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 50.000.000 €
Deutschland : 50.000.000 €
Industrie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/10/2019 : 50.000.000 €
30/10/2019 : 50.000.000 €
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08/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OTTOBOCK RESEARCH PROGRAMME
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01/11/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - OTTOBOCK RESEARCH PROGRAMME
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19/11/2019 - OTTOBOCK RESEARCH PROGRAMME
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Investitionsoffensive für Europa - EIB baut Aktivitäten im Bereich „Life-Sciences“ aus und stellt Ottobock Kredit über 100 Millionen Euro bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Oktober 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/10/2019
20180700
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
OTTOBOCK RESEARCH PROGRAMME
OTTOBOCK SE UND CO KGAA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 229 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns the European-based part of the promoter's corporate RDI programme for the period 2019-2022 related to various new products and product improvements.

The RDI activities focus particularly on innovative solutions in prosthetics, orthotics and seating options that can help people regain or maintain their mobility.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The activities included in the project will not materially change current RDI practice and will be carried out within existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EC. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OTTOBOCK RESEARCH PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
8 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90948759
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180700
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - OTTOBOCK RESEARCH PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
1 Nov 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
171911735
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180700
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - OTTOBOCK RESEARCH PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
19 Nov 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123652919
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180700
Letzte Aktualisierung
19 Nov 2019
Sektor(en)
Industrie
Länder
Österreich, Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
OTTOBOCK RESEARCH PROGRAMME
Datenblätter
OTTOBOCK RESEARCH PROGRAMME
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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