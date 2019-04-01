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BREAKTHROUGH ENERGY EUROPE FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/05/2019 : 50.000.000 €
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11/06/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BREAKTHROUGH ENERGY EUROPE FUND
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Story zum Projekt
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 April 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/05/2019
20180697
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BREAKTHROUGH ENERGY EUROPE FUND
BREAKTHROUGH ENERGY VENTURES LLC,ACCEPTABLE CORPORATE(S)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of an equity fund that will invest in economically-viable breakthrough clean energy technology companies along the innovation chain in Europe.

Equity investment in energy innovation is essential in order for innovative technologies which are capital intensive in their early stages of development, to reach commercial demonstration and eventually achieve critical mass. The Fund aims to provide such risk-tolerant and patient capital. The Fund's operations will focus on breakthrough clean energy technologies with significant greenhouse gas emission reduction potential.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will ensure that the Fund's operational guidelines comply with the social and environmental standards of the EIB.

The Fund has been assessed by EIB as investing only in private companies not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the appraisal, the EIB were to conclude that the Fund invests also in projects subject to EU public procurement legislation, then the Bank would require the fund manager to ensure that contracts for the implementation of the projects financed by the Fund will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BREAKTHROUGH ENERGY EUROPE FUND
Datum der Veröffentlichung
11 Jun 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
91312385
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180697
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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