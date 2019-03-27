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SKIN HEALTH R&D

Unterzeichnung(en)

Betrag
120.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 120.000.000 €
Industrie : 120.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/03/2019 : 120.000.000 €
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22/05/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SKIN HEALTH R&D
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21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - SKIN HEALTH R&D
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12/04/2019 - SKIN HEALTH R&D
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Investitionsoffensive für Europa - EIB unterstützt Almirall bei der Untersuchung neuer Behandlungsmethoden für Hautkrankheiten

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 April 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/03/2019
20180686
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SKIN HEALTH R&D
ALMIRALL SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 120 million
EUR 269 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project consists of the financing of research and development (R&D) in skin health and other investments of the promoter for the period 2019-2022.

The project covers the promoter's R&D programme with a therapeutic focus mainly on dermatology, notably the treatment of chronic immuno-inflammatory dermatological diseases, prevention and treatment of non-melanoma skin cancer, and treatment of dermatological orphan diseases.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project mainly concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement. However, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project due diligence.

Weitere Unterlagen
22/05/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SKIN HEALTH R&D
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - SKIN HEALTH R&D
12/04/2019 - SKIN HEALTH R&D
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Investitionsoffensive für Europa - EIB unterstützt Almirall bei der Untersuchung neuer Behandlungsmethoden für Hautkrankheiten

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SKIN HEALTH R&D
Datum der Veröffentlichung
22 May 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87782046
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180686
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SKIN HEALTH R&D
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
184631711
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180686
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - SKIN HEALTH R&D
Datum der Veröffentlichung
12 Apr 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
91655703
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180686
Letzte Aktualisierung
12 Apr 2019
Sektor(en)
Industrie
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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SKIN HEALTH R&D
Datenblätter
SKIN HEALTH R&D
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Photogallery

Investment Plan for Europe: EIB finances Almirall’s research into new skin disease treatments
Skin Health R&D
Fotograf: Mercedes Landete
©EIB

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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