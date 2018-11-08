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NEW AROMATICS TECHNOLOGY DEVELOPMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 60.000.000 €
Industrie : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/12/2019 : 60.000.000 €
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15/02/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEW AROMATICS TECHNOLOGY DEVELOPMENT
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21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - NEW AROMATICS TECHNOLOGY DEVELOPMENT
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15/03/2019 - NEW AROMATICS TECHNOLOGY DEVELOPMENT
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB finanziert bahnbrechendes Projekt von Cepsa zur Verbesserung der Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit seiner Chemieanlagen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 November 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/12/2019
20180679
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NEW AROMATICS TECHNOLOGY DEVELOPMENT
COMPANIA ESPANOLA DE PETROLEOS SAU
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 60 million
EUR 123 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project will upgrade an existing LAB (Linear Alkyl Benzene) production plant from the conventional liquid acid-based catalyst system to the promoter's proprietary solid bed catalyst technology resulting in a significant improvement in terms of environmental footprint of LAB production. The project is complemented by the promoter's research and development (R&D) programme in the fields of sustainable fuels and chemicals.

This project will significantly improve the environmental footprint of LAB production.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This type of project falls under Annex II of the Environment Impact Assessment (EIA) Directive, the screening and respective EIA decisions and reports will be assessed during the appraisal. The environmental dimension of the project will be scrutinised during the appraisal. This will include a conformity check with applicable EU directives - the Industrial Emissions Directive (IED), the Ambient Air Quality Directive and the Seveso Directive (SEVESOIII) - and the environmental and occupational health and safety (OHS) plans.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (2014/25/EU), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2014/25/EU as well as Directive 92/13/) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
15/02/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEW AROMATICS TECHNOLOGY DEVELOPMENT
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - NEW AROMATICS TECHNOLOGY DEVELOPMENT
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Spanien: EIB finanziert bahnbrechendes Projekt von Cepsa zur Verbesserung der Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit seiner Chemieanlagen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEW AROMATICS TECHNOLOGY DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
15 Feb 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87286501
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180679
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - NEW AROMATICS TECHNOLOGY DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
184168279
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180679
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - NEW AROMATICS TECHNOLOGY DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
15 Mar 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
91784901
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180679
Letzte Aktualisierung
15 Mar 2019
Sektor(en)
Industrie
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Aktuelles und Storys

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Photogallery

EIB to finance pioneering project to imrove CEPSA's energy efficiency and reduce the environmental impact of its chemicals operations in Spain
New Aromatics Technology Development (CEPSA)
Fotograf: Mercedes Landete
©EIB

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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