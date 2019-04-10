LYCEES GUADELOUPE

Le projet comprend la construction, la rénovation et l'extension de 1 lycée public d'enseignement général, 1 Centre Régional de Formation Professionnelle (CRFP), 2 gymnases adossés à des lycées, 1 internat de la réussite et 1 lycée professionnel comprenant un internat pour la Région Guadeloupe en France. Le projet s'inscrit dans le cadre du Programme Pluriannuel d'Investissement (2018-2020) de la Région Guadeloupe. Il met l'accent sur l'amélioration et la restructuration de l'infrastructure scolaire, la gestion du risque sismique, et l'accessibilité aux personnes en situation de handicap.

En contribuant à la modernisation des infrastructures scolaires, le projet vise à améliorer la qualité de l'éducation dans les collectivités bénéficiaires et une meilleure allocation des ressources dans le secteur éducatif. Un bon niveau d'éducation et une bonne intégration sociale de la population sont indispensables pour le développement économique, social et intellectuel d'un pays. Certaines zones de la Région bénéficiaires du projet sont marquées par des taux de pauvreté élevés et des inégalités importantes. Dans ce contexte, le rôle de l'éducation est d'autant plus important pour améliorer les conditions de vie et les opportunités économiques et sociales des jeunes populations. Le projet est cohérent avec les objectifs de la politique de l'UE, visant à améliorer la qualité de l'éducation et l'inclusion scolaire. Le projet permettra d'améliorer le capital humain de la Guadeloupe et de la France et d'une façon plus générale de l'Europe.