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BDE WATER AND SANITATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
88.362.640,28 €
Länder
Sektor(en)
Ecuador : 88.362.640,28 €
Wasser, Abwasser : 88.362.640,28 €
Unterzeichnungsdatum
24/12/2021 : 88.362.640,28 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Ecuador: EIB fördert Wasser- und Sanitärversorgung mit 100 Millionen US-Dollar

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 März 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/12/2021
20180675
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BDE WATER AND SANITATION
PUBLIC ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 100 million (EUR 82 million)
USD 268 million (EUR 218 million)
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project consists of an intermediated framework loan through Ecuador's development bank to partly finance investment projects located throughout the country in the water and sanitation sector.

This project will improve access to, and quality and continuity of, the water and sanitation services in Ecuador with a view to achieving the objectives under the 2017-2021 National Development Plan as well as the Sustainable Development Goals.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The sub-projects under the framework loan are expected to contribute to increasing the capacity of systems and expanding water and wastewater services as well as coverage with a direct positive impact to people's livelihoods and the environment. In addition, sanitation related sub-projects will have a positive environmental impact through the significant reduction of wastewater discharges into rivers. Furthermore, it is expected that sanitation sub-projects will have a significant contribution to climate change mitigation, through the reduction of greenhouse gases emissions from waste water and sludge treatment.

The promoters of the sub-projects to be financed under the framework loan will be required that procurement of goods, works and services is carried out in accordance to EIB's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BDE WATER AND SANITATION
Datum der Veröffentlichung
29 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
126918623
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180675
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Ecuador
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BDE WATER AND SANITATION - Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del proyecto Sistema de Alcantarillado Sanitario del Cantón Loreto.
Datum der Veröffentlichung
17 Jun 2024
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
216978117
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180675
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Ecuador
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BDE WATER AND SANITATION - Estudio de Impacto Ambiental
Datum der Veröffentlichung
3 Jun 2025
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
242758390
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180675
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Ecuador
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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