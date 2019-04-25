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OKAVANGO CAPITAL

Unterzeichnung(en)

Betrag
11.503.406,77 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 11.503.406,77 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2021 : 3.451.022,03 €
22/12/2021 : 8.052.384,74 €
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25/09/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OKAVANGO CAPITAL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 April 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2021
20180670
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
OKAVANGO CAPITAL
ACCEPTABLE CORPORATE(S)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 13 million (EUR 12 million)
USD 75 million (EUR 67 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed operation concerns an equity participation in an impact fund aiming to generate commercial return, nature conservation and rural livelihood improvements through investments in innovative businesses in East and Southern Africa.

The proposed operation concerns an equity participation of up to USD 20m (or its EUR equivalent) in Okavango Fund L.P. (the "Fund"), an impact fund aiming to generate commercial returns, nature conservation and rural livelihood improvements by investing in small and medium-sized enterprises (SMEs) in East and Southern Africa. The Fund will target investments in the food security, climate technologies, and domestic nature tourism sectors across Kenya, Uganda, Rwanda, Tanzania and Zambia. The Fund targets to raise EUR 75m, and plans to hold a first close in Q2/Q3 2019. By contributing to private sector development and improving access to finance for SMEs, the proposed operation is in line with the priorities of the Cotonou Agreement, the EU Agenda for Change (the basis for EU's development policy) and the Joint EU-Africa Strategy. Private sector development is also a key priority in the national development strategies in several of the concerned countries. The proposed operation is expected to contribute towards a number of community, conservation and commercial Sustainable Development Goals (SDGs), notably SDG 6 "Clean water and sanitisation", SDG 8 "Decent work and economic growth", SDG 12 "Responsible consumption and production", SGD 14 "Life below water", SGD 15 "Life on land" and SGD 5 "Gender equality".

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will ensure that the project meets the social and environmental standards of the EIB and that the fund's operational guidelines provide for complete environmental and social due diligence of investee companies.

N/A

Weitere Unterlagen
25/09/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OKAVANGO CAPITAL

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OKAVANGO CAPITAL
Datum der Veröffentlichung
25 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86840269
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180670
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Regionalvorhaben - Ostafrika
Regionalvorhaben - südliches Afrika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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