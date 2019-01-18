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VHH HAMBURG E-MOBILITY PROGRAMME

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 60.000.000 €
Verkehr : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2019 : 60.000.000 €
Andere Links
Related public register
09/11/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VHH HAMBURG E-MOBILITY PROGRAMME
Related public register
10/10/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - VHH HAMBURG E-MOBILITY PROGRAMME
Übergeordnetes Projekt
CLEAN URBAN TRANSPORT PROGRAMME LOAN GERMANY

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 September 2019
Projektstatus
Referenz
In Prüfung | 18/01/2019
20180665
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
VHH HAMBURG E-MOBILITY PROGRAMME
VERKEHRSBETRIEBE HAMBURG-HOLSTEIN GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 60 million
EUR 142 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is presented under the Clean Urban Transport Programme Loan Germany (2019-0204), which is intended to support both public and private promoters operating under a public service contract responsible for transport of passengers in urban areas in German municipalities. The project, which consists of Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein's (VHH) investment programme for bus electrification, includes: (i) the renewal of Hamburg's urban public bus fleet within the period 2019-2023 (e-buses) and (ii) the construction of associated infrastructure needs, namely IT systems and the remodelling of depots to adapt them to electromobility.

The project, structured as an investment loan, is expected to consist of (i) the acquisition of approximately 155 electric buses to substitute old Euro III-V diesel buses, (ii) the adaptation of 4 depots to electromobility and the construction of one new depot adapted to electric buses, and (iii) the implementation of software and IT systems in the Municipality of Hamburg, Germany.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Manufacturing of rolling stock and of software and IT systems does not fall within the scope of the EIA Directive 2011/92/EC amended by Directive 2014/52/EU; therefore, no Environmental Impact Assessment will be required for this component. For the infrastructure component, the compliance with the requirements of the EU EIA Directive 2011/92/EU amended by Directive 2014/52/EU will be required. The project is expected to have a positive environmental impact by helping the public transport to increase and/or maintain modal share. Furthermore, the project will contribute to reducing Greenhouse Gas (GHG) emissions and noise.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
09/11/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VHH HAMBURG E-MOBILITY PROGRAMME
10/10/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - VHH HAMBURG E-MOBILITY PROGRAMME
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
CLEAN URBAN TRANSPORT PROGRAMME LOAN GERMANY

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VHH HAMBURG E-MOBILITY PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
9 Nov 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
89041457
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180665
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - VHH HAMBURG E-MOBILITY PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
10 Oct 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
248518628
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20180665
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
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Datenblätter
VHH HAMBURG E-MOBILITY PROGRAMME
Übergeordnetes Projekt
CLEAN URBAN TRANSPORT PROGRAMME LOAN GERMANY

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen