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WATER AUTHORITY RIVIERENLAND

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 100.000.000 €
Wasser, Abwasser : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/10/2019 : 100.000.000 €
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03/05/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WATER AUTHORITY RIVIERENLAND
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: EIB finanziert Teil des Investitionsprogramms von Waterschap Rivierenland

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 März 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/10/2019
20180663
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WATER AUTHORITY RIVIERENLAND
WATERSCHAP RIVIERENLAND
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 568 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The operation concerns the 2019-2023 investment programme of Waterschap Rivierenland. The investment programme will focus on flood protection and wastewater treatment in its area of responsibility between the rivers Rhine/Lek and the Meuse in the Netherlands.

The Investment Loan will finance the 2019-2023 investment programme of Waterschap Rivierenland. The investment programme will include mainly dyke reinforcements and related structures along selected sections of the 555km of dykes under the Authority's responsibility. These stretch between the river Rhine/Lek and the river Meuse, starting at the German border and going up to Kinderdijk near Dordrecht. The loan will also finance some investment in wastewater collection and treatment.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The proposed project implements the requirements of the Floods Directive 2007/60/EC and the EU Water Framework Directive 2000/60/EC. The main impacts will be some nuisances during the construction such as traffic and noise. Where and if applicable, the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU will be respected. The promoter will in such case, prior to utilising any EIB funds, be responsible for transmitting to the Bank the EIA for publication on its website. For any part of the project that may impact on a nature conservation site, the promoter will be required to provide to the Bank information on the mitigating measures required to comply with the Habitats and Birds Directives (92/43/EEC and 2009/147/EC respectively).

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
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Niederlande: EIB finanziert Teil des Investitionsprogramms von Waterschap Rivierenland

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WATER AUTHORITY RIVIERENLAND
Datum der Veröffentlichung
3 May 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
91295156
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180663
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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