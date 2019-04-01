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KPN 5G NETWORK INITIAL DEPLOYMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 300.000.000 €
Telekommunikation : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/04/2019 : 300.000.000 €
Andere Links
Related public register
30/06/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KPN 5G NETWORK INITIAL DEPLOYMENT
Related public register
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - KPN 5G NETWORK INITIAL DEPLOYMENT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 April 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/04/2019
20180652
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KPN 5G NETWORK INITIAL DEPLOYMENT
KONINKLIJKE KPN NV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
EUR 650 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project relates to the expansion in capacity of the promoter's 4G mobile broadband network and the initial deployment of a 5G network, in order to cope with the expected growth of data traffic and demand for higher data rates. It covers investments in the radio, access network, transmission, core network and IT systems. The project also includes improvements of the promoter's cybersecurity capabilities.

The project will result in increasing the capacity, and therefore the speed and quality of service, of the promoter's mobile network in the country.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The installation of mobile telecommunication networks do not fall under Annexes I and II of the Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, and are therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessment. There is no particular negative residual environmental impact expected.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector not having the status of a contracting authority, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
30/06/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KPN 5G NETWORK INITIAL DEPLOYMENT
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - KPN 5G NETWORK INITIAL DEPLOYMENT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KPN 5G NETWORK INITIAL DEPLOYMENT
Datum der Veröffentlichung
30 Jun 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87227288
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180652
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - KPN 5G NETWORK INITIAL DEPLOYMENT
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
179809973
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180652
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
30/06/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KPN 5G NETWORK INITIAL DEPLOYMENT
Related public register
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - KPN 5G NETWORK INITIAL DEPLOYMENT
Andere Links
Übersicht
KPN 5G NETWORK INITIAL DEPLOYMENT
Datenblätter
KPN 5G NETWORK INITIAL DEPLOYMENT

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen