MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND TOP UP

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Gesundheit - Gesundheits- und Sozialwesen
- Energie - Energieversorgung
- Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
- Dienstleistungen - Verkehr und Lagerei
- Telekommunikation - Information und Kommunikation
- Bildung - Erziehung und Unterricht
The Fund will finance primarily greenfield infrastructure projects in the energy and power, transportation, environmental infrastructure, social infrastructure and telecommunications sectors across Africa.
The fund will make investments predominantly in greenfield projects, but may also invest in selected secondary projects at the operational stage. The fund will generally seek to acquire significant minority or majority stakes of the junior/equity capital in each project with strong corporate governance rights to be able to monitor and manage project risks. The proposed transaction would be an incremental commitment for the EIB, in addition to the existing commitment of EUR 30 million.
The fund's operational guidelines will provide for environmental and social due diligence of all projects, according to guidelines acceptable to the EIB.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with EIB's Guide to Procurement.
SECTION Q : HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES SECTION D : ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY SECTION E : WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES SECTION H : TRANSPORTATION AND STORAGE SECTION J : INFORMATION AND COMMUNICATION SECTION P : EDUCATION
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.