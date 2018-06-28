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ALFASIGMA INNOVATIVE DRUGS RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 100.000.000 €
Dienstleistungen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/09/2019 : 100.000.000 €
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29/11/2019 - ALFASIGMA INNOVATIVE DRUGS RDI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Februar 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/09/2019
20180628
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ALFASIGMA INNOVATIVE DRUGS RDI
ALFASIGMA SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 251 million
Ort
Sektor(en)
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Beschreibung
Ziele

The project will finance Alfasigma's R&D investments to be made in the period 2019-2022. In particular, financing will cover the promoter's research activities (clinical and regulatory development) for the development of innovative drugs in the areas of gastroenterology, vascular medicine and rheumatology.

By co-investing in this project, the EIB contributes to making medical treatments for what the healthcare system considers high priority diseases, whilst also fostering the generation of European scientific knowledge and acumen.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project mainly concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under the Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

Alfasigma is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU Directives on procurement. However, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project due diligence.

Weitere Unterlagen
21/09/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ALFASIGMA INNOVATIVE DRUGS RDI
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ALFASIGMA INNOVATIVE DRUGS RDI
29/11/2019 - ALFASIGMA INNOVATIVE DRUGS RDI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ALFASIGMA INNOVATIVE DRUGS RDI
Datum der Veröffentlichung
21 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87786608
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180628
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ALFASIGMA INNOVATIVE DRUGS RDI
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237627890
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180628
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - ALFASIGMA INNOVATIVE DRUGS RDI
Datum der Veröffentlichung
29 Nov 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
92201085
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180628
Letzte Aktualisierung
29 Nov 2019
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
ALFASIGMA INNOVATIVE DRUGS RDI
Datenblätter
ALFASIGMA INNOVATIVE DRUGS RDI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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