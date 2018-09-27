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CAPE VERDE CONNECTIVITY PROGRAMME

Unterzeichnung(en)

Betrag
21.950.000 €
Länder
Sektor(en)
Cabo Verde : 21.950.000 €
Energie : 482.900 €
Telekommunikation : 21.467.100 €
Unterzeichnungsdatum
10/04/2019 : 482.900 €
10/04/2019 : 21.467.100 €
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Related public register
13/04/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CAPE VERDE CONNECTIVITY PROGRAMME
Related public register
26/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - CAPE VERDE CONNECTIVITY PROGRAMME
Zugehörige Pressemitteilungen
Cabo Verde: EIB fördert Hochgeschwindigkeitsinternet und Telekommunikation

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 September 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/04/2019
20180600
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CAPE VERDE CONNECTIVITY PROGRAMME
CABO VERDE TELECOM SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 25 million (EUR 22 million)
USD 60 million (EUR 53 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the promoter's investments in Cape Verde to increase the availability and quality of mobile and fixed high speed broadband services - based on 3G, 4G and Fiber to the x (FTTx) - as well as the construction and installation of a submarine cable branch to link Cape Verde to a Latin America to Europe submarine cable system.

The project constitutes the next step in the development of the telecommunications infrastructure in Cape Verde. With the expansion of the mobile broadband and fiber networks, in addition to the necessary upgrade of the international connectivity, the telecommunications services in the country are expected to get closer to the international state-of-the-art standards.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If located in the EU, telecommunications projects including submarine cables would not fall under Annex I or II of the Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment Directive (EIA) 2011/92/EU. The EIB will require the project's compliance with the relevant environmental legislation and, in any case, the preparation of an Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) at least for the submarine cable part of the project to ensure that appropriate mitigation measures are adopted.

Implementation of the project will be done in line with EIB's Guide to Procurement.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Weitere Unterlagen
13/04/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CAPE VERDE CONNECTIVITY PROGRAMME
26/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - CAPE VERDE CONNECTIVITY PROGRAMME
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Cabo Verde: EIB fördert Hochgeschwindigkeitsinternet und Telekommunikation

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CAPE VERDE CONNECTIVITY PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
13 Apr 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86633053
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180600
Sektor(en)
Telekommunikation
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Kap Verde
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - CAPE VERDE CONNECTIVITY PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
26 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
164600833
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180600
Sektor(en)
Telekommunikation
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Kap Verde
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Datenblätter
CAPE VERDE CONNECTIVITY PROGRAMME
Zugehörige Pressemitteilungen
Cabo Verde: EIB fördert Hochgeschwindigkeitsinternet und Telekommunikation

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen