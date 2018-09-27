CAPE VERDE CONNECTIVITY PROGRAMME

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Telekommunikation - Information und Kommunikation
- Energie - Energieversorgung
The project concerns the promoter's investments in Cape Verde to increase the availability and quality of mobile and fixed high speed broadband services - based on 3G, 4G and Fiber to the x (FTTx) - as well as the construction and installation of a submarine cable branch to link Cape Verde to a Latin America to Europe submarine cable system.
The project constitutes the next step in the development of the telecommunications infrastructure in Cape Verde. With the expansion of the mobile broadband and fiber networks, in addition to the necessary upgrade of the international connectivity, the telecommunications services in the country are expected to get closer to the international state-of-the-art standards.
If located in the EU, telecommunications projects including submarine cables would not fall under Annex I or II of the Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment Directive (EIA) 2011/92/EU. The EIB will require the project's compliance with the relevant environmental legislation and, in any case, the preparation of an Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) at least for the submarine cable part of the project to ensure that appropriate mitigation measures are adopted.
Implementation of the project will be done in line with EIB's Guide to Procurement.
Under EFSD+ Guarantee
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.