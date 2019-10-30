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YEREVAN ENERGY EFFICIENCY PHASE II

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
35.100.000 €
Länder
Sektor(en)
Armenien : 35.100.000 €
Dienstleistungen : 35.100.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/11/2024 : 10.100.000 €
29/11/2023 : 25.000.000 €
(*) Einschließlich 10.100.000 € Investitionszuschüsse vergeben durch NEIGHBOURHOOD INVESTMENT PLATFORM
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22/08/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - YEREVAN ENERGY EFFICIENCY PHASE II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 Oktober 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/11/2023
20180581
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
YEREVAN ENERGY EFFICIENCY PHASE II
YEREVAN MUNICIPALITY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 35 million
EUR 37 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance the rehabilitation in municipal buildings, particularly kindergartens and polyclinics, across the capital city of Armenia.

Financing aims to improve energy efficiency, as well as seismic safety and accessibility for disabled people, especially children.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This operation will bring environmental benefits, by supporting projects that reduce energy consumption in public buildings, thus helping to mitigate climate change. Given the scale, location and nature of the schemes in built-up urban areas, environmental impact assessment (EIA), as defined in the EIA Directive 2011/92/EU, should normally not be required. Compliance with the Bank's environmental and social standards will be further assessed during appraisal.

The Bank will require the municipality of Yerevan to ensure that implementation of the project is done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Weitere Unterlagen
22/08/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - YEREVAN ENERGY EFFICIENCY PHASE II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - YEREVAN ENERGY EFFICIENCY PHASE II
Datum der Veröffentlichung
22 Aug 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
159256551
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180581
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Armenien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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YEREVAN ENERGY EFFICIENCY PHASE II
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YEREVAN ENERGY EFFICIENCY PHASE II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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