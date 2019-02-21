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SOUTH-MORAVIA REGIONAL ROLLING STOCK

Unterzeichnung(en)

Betrag
93.818.580,91 €
Länder
Sektor(en)
Czechia : 93.818.580,91 €
Verkehr : 93.818.580,91 €
Unterzeichnungsdatum
15/10/2020 : 93.818.580,91 €
Andere Links
Related public register
21/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOUTH-MORAVIA REGIONAL ROLLING STOCK
Related public register
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - SOUTH-MORAVIA REGIONAL ROLLING STOCK

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Februar 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/10/2020
20180572
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SOUTH-MORAVIA REGIONAL ROLLING STOCK
JIHOMORAVSKY KRAJ
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
CZK 2565 million (EUR 100 million)
CZK 7143 million (EUR 280 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance the acquisition of around 37 new passenger trainsets to increase the quality of rail services in the South–Moravia region.

The project, which is expected to promote rail travel and discourage the use of private vehicles, will contribute to reduce greenhouse emissions and improve road safety. It is expected therefore to have a positive environmental impact by helping the railways to maintain modal share in key sections of the passenger market that are most appropriately met by rail. In addition, the arrangements for the scrapping of the replaced stock will be checked during appraisal.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will contribute to develop a more sustainable transport in the region, in line with EU objectives. The investments proposed under the project do not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive (EIA) 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU as manufacturing and use of rail rolling stock is not included in either list. The need of EIA and/or assessment according to the Habitats Directive 92/43/EEC for associated facilities (e.g. maintenance workshops or depots) will be analysed during the appraisal.

The EIB will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU as well as Directive 89/665/EEC 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required. The Notice on the opening of the procurement procedure for the purchase of rolling stock has already been announced in the EU Official Journal (call for tender TED 2016 / S 240-437117).

Weitere Unterlagen
21/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOUTH-MORAVIA REGIONAL ROLLING STOCK
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - SOUTH-MORAVIA REGIONAL ROLLING STOCK

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOUTH-MORAVIA REGIONAL ROLLING STOCK
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88299653
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180572
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SOUTH-MORAVIA REGIONAL ROLLING STOCK
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
226926995
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180572
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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21/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOUTH-MORAVIA REGIONAL ROLLING STOCK
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30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - SOUTH-MORAVIA REGIONAL ROLLING STOCK
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Übersicht
SOUTH-MORAVIA REGIONAL ROLLING STOCK
Datenblätter
SOUTH-MORAVIA REGIONAL ROLLING STOCK

Photogallery

Czech Republic: EIB signs a CZK 2.57 billion loan with the South-Moravia region to modernise passenger trains and increase the efficiency of railway services
South-Moravia Regional Rolling Stock
©Jihomoravsky

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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