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WOMENS WORLD BANKING CAPITAL PARTNERS II FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
10.344.517,41 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 10.344.517,41 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2019 : 10.344.517,41 €
Andere Links
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11/06/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WOMENS WORLD BANKING CAPITAL PARTNERS II FUND

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 April 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2019
20180557
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WOMENS WORLD BANKING CAPITAL PARTNERS II FUND
WWB ASSET MANAGEMENT LLC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 12 million (EUR 10 million)
USD 100 million (EUR 90 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the investment into a private equity fund specialising in women-focused inclusive financial institutions (global scope with a focus on Sub-Saharan Africa) and financial technology.

The project aims at increasing financial inclusion in emerging markets with the goal to reduce the gender gap. The fund will make minority equity investments in financial service providers and expects to pursue a gender strategy that focuses on the financial needs of women and their participation in the staff and management of the investees. The gender lens applied to financial inclusion is intended to allow financially excluded or underserved women to access a broad range of financial services and to grow their businesses.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
11/06/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WOMENS WORLD BANKING CAPITAL PARTNERS II FUND

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WOMENS WORLD BANKING CAPITAL PARTNERS II FUND
Datum der Veröffentlichung
11 Jun 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
92112374
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180557
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Afrika, Karibik und Pazifik
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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11/06/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WOMENS WORLD BANKING CAPITAL PARTNERS II FUND
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Übersicht
WOMENS WORLD BANKING CAPITAL PARTNERS II FUND
Datenblätter
WOMENS WORLD BANKING CAPITAL PARTNERS II FUND

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen