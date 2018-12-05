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FINGRID TRANSMISSION UPGRADE

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 100.000.000 €
Energie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/02/2019 : 100.000.000 €
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16/04/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FINGRID TRANSMISSION UPGRADE
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Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: Europäische Unterstützung von 100 Millionen Euro an Fingrid für die Netzmodernisierung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Februar 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/02/2019
20180550
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FINGRID TRANSMISSION UPGRADE
FINGRID OYJ
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 222 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investment in upgrading of the Finnish electricity transmission grid.

The investments are expected to increase network capacity and improve reliability of substations.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Program schemes are expected to have limited environmental consequences. Environmental impact studies have been carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures will be applied as necessary.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directive 2014/25/EU, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
16/04/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FINGRID TRANSMISSION UPGRADE
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FINGRID TRANSMISSION UPGRADE
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88296172
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180550
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FINGRID TRANSMISSION UPGRADE - Ympäristövaikutusten - ARVIOINTISELOSTUS
Datum der Veröffentlichung
5 Dec 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88702380
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180550
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - FINGRID TRANSMISSION UPGRADE
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
189536736
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20180550
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
FINGRID TRANSMISSION UPGRADE
Datenblätter
FINGRID TRANSMISSION UPGRADE
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: Europäische Unterstützung von 100 Millionen Euro an Fingrid für die Netzmodernisierung

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen