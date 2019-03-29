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VIVASURE (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
10.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Irland : 10.000.000 €
Gesundheit : 10.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/03/2019 : 5.000.000 €
29/03/2019 : 5.000.000 €
Andere Links
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01/11/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - VIVASURE (EGFF)
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01/11/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VIVASURE (EGFF)
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Zugehörige Pressemitteilungen
Irland: Innovationsförderung in Irland – EIB-Darlehen von 10 Millionen Euro an Vivasure Medical in Galway

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Mai 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/03/2019
20180548
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
VIVASURE (EGFF)
VIVASURE MEDICAL LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 10 million
EUR 26 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will provide finance to Vivasure Medical, an innovative medtech company based in Ireland, to support the development of pioneering surgical closure device products for vascular access procedures.

The project will help the promoter to develop Research & Development (R&D) and capex related activities in order to develop and produce products in the vascular closure devices business.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project mainly concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU Directives on procurement. However, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The EIB's services will verify details during the project due diligence.

Kommentar(e)

EIB support for innovation investment by Vivasure to improve medical devices should be proactively highlighted to Irish business and specialist medical media and video material sought. An announcement around an EIB briefing to the medical technology cluster in Galway should be considered as a backdrop to the announcement. Reference to broader EIB support for new technology should be made to highlight the broader context and investment gap.

Weitere Unterlagen
01/11/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - VIVASURE (EGFF)
01/11/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VIVASURE (EGFF)
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
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Zugehörige Pressemitteilungen
Irland: Innovationsförderung in Irland – EIB-Darlehen von 10 Millionen Euro an Vivasure Medical in Galway

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Environmental and Social Completion Sheet - VIVASURE (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
1 Nov 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
173590330
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180548
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VIVASURE (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
1 Nov 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90267590
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180548
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Related public register
01/11/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - VIVASURE (EGFF)
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01/11/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VIVASURE (EGFF)
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Übersicht
VIVASURE (EGFF)
Datenblätter
VIVASURE (EGFF)
Zugehörige Pressemitteilungen
Irland: Innovationsförderung in Irland – EIB-Darlehen von 10 Millionen Euro an Vivasure Medical in Galway

Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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