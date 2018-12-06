Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

TELECOM MALTA BROADBAND EVOLUTION

Unterzeichnung(en)

Betrag
28.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Malta : 28.000.000 €
Telekommunikation : 28.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/11/2019 : 28.000.000 €
Andere Links
Related public register
05/11/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TELECOM MALTA BROADBAND EVOLUTION
Related EFSI register
19/11/2019 - TELECOM MALTA BROADBAND EVOLUTION
Zugehörige Pressemitteilungen
Malta: Erstes Juncker-Plan-Projekt ermöglicht 70 000 neue Breitbandanschlüsse

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Januar 2019
Projektstatus
Referenz
In Prüfung | 06/12/2018
20180541
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TELECOM MALTA BROADBAND EVOLUTION
GO PLC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 60 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project, to be implemented between 2019 and 2021, concerns the promoter's investments in Malta to increase the availability and quality of mobile and fixed high speed broadband services.

The project relates to the rollout of a converged fixed-mobile next generation broadband access network throughout Malta.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The installation of fixed mobile telecommunication networks do not fall under Annexes of Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and are therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessment. There is no particular negative residual environmental impact expected.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project's due diligence.

Weitere Unterlagen
05/11/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TELECOM MALTA BROADBAND EVOLUTION
19/11/2019 - TELECOM MALTA BROADBAND EVOLUTION
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Malta: Erstes Juncker-Plan-Projekt ermöglicht 70 000 neue Breitbandanschlüsse

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TELECOM MALTA BROADBAND EVOLUTION
Datum der Veröffentlichung
5 Nov 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
94796773
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180541
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Malta
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - TELECOM MALTA BROADBAND EVOLUTION
Datum der Veröffentlichung
19 Nov 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123753238
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180541
Letzte Aktualisierung
19 Nov 2019
Sektor(en)
Telekommunikation
Länder
Malta
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
05/11/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TELECOM MALTA BROADBAND EVOLUTION
Related EFSI register
19/11/2019 - TELECOM MALTA BROADBAND EVOLUTION
Andere Links
Übersicht
TELECOM MALTA BROADBAND EVOLUTION
Datenblätter
TELECOM MALTA BROADBAND EVOLUTION
Zugehörige Pressemitteilungen
Malta: Erstes Juncker-Plan-Projekt ermöglicht 70 000 neue Breitbandanschlüsse

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Malta: Erstes Juncker-Plan-Projekt ermöglicht 70 000 neue Breitbandanschlüsse
Andere Links
Related public register
05/11/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TELECOM MALTA BROADBAND EVOLUTION
Related EFSI register
19/11/2019 - TELECOM MALTA BROADBAND EVOLUTION

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen