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AFREXIMBANK TRADE AND CLIMATE ACTION LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Sektor(en)
Energie : 75.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 225.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2018 : 75.000.000 €
20/12/2018 : 225.000.000 €
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Neues EIB-Darlehen von 200 Millionen Euro an die Afreximbank wird Beschäftigung und Klimaschutz fördern

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 August 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2018
20180534
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AFREXIMBANK TRADE AND CLIMATE ACTION LOAN
AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK,ACCEPTABLE BANK(S)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a loan to finance private sector trade-related investments in Sub-Saharan Africa including at least 25% of climate action projects. These eligible investments would be directly financed by Afreximbank or, in the case of loans to small and medium-sized enterprises (SMEs), through local commercial banks with which the EIB does not maintain a relationship.

This project will improve competitiveness and access to finance at favourable conditions for SMEs and support intra and extra African trade as well as renewable energy and energy efficiency projects. This operation contributes to climate action and to international and regional integration by supporting entrepreneurs and job creation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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