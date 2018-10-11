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SG FRANCE SME AND PRIORITY OBJECTIVES LEASING

Unterzeichnung(en)

Betrag
328.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 328.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 328.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2020 : 48.000.000 €
29/04/2020 : 280.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 Januar 2019
Projektstatus
Referenz
In Prüfung | 11/10/2018
20180489
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SG FRANCE INNOVATIVE LEASING MBIL
FRANFINANCE SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 280 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a framework loan dedicated to innovative leasing equipment in France intermediated by Société Générale's leasing affiliate FranFinance.

The proposed project intends to support the access of private entities to Innovative High-Tech equipment and "green" equipment, i.e. enhancing renewable energy or energy efficiency via leasing contributing to the Bank's innovation and skill and its environment and climate change objective.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Some lease operations could be part of a wider project falling under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. The Bank will contractually ensure that the borrower undertakes to transparently provide information thereto.

The borrower (lessor, leasing company) has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that final beneficiaries (promoters, lessees) are subject to EU public procurement legislation, then the Bank would require such promoters to ensure that contracts for the leased equipment have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen