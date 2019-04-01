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COUNTY OF CORK INVESTMENT PROGRAMME

Unterzeichnung(en)

Betrag
35.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Irland : 35.000.000 €
Verkehr : 10.500.000 €
Kombinierte Infrastrukturvorhaben : 24.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/11/2019 : 10.500.000 €
27/11/2019 : 24.500.000 €
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Related public register
19/06/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COUNTY OF CORK INVESTMENT PROGRAMME

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 April 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/11/2019
20180464
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
COUNTY OF CORK INVESTMENT PROGRAMME
CORK COUNTY COUNCIL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 35 million
EUR 125 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

This proposed multi-sector Framework Loan operation will partly finance the implementation of Cork County Council's multi-annual multi-sector investment programme. The project chiefly addresses integrated urban development of the towns, upgrade of social and cultural facilities, improvements in urban mobility and environmental measures such as groundwater and flood protection.

The project is envisaged to include local authority-owned schemes that fulfil the eligibilities of Integrated Territorial Development, Sustainable transport and Environmental Protection and Natural Resource Efficiency. Potential schemes mainly target the integrated urban regeneration of the County towns and may include for example town centre urban realm improvements, public tourism infrastructure, preservation of listed cultural/heritage assets and transformation in their functions to support economic development, improved social and cultural facilities, flood protection etc.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project comprises a multi-scheme operation classified as a Framework Loan and some of the schemes may eventually fall under Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU. Should any such scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 2009/147/EC), the Bank would require the Promoter to act according to the provisions of the aforementioned Directives as transposed into the national law. It is a requirement that all schemes must be implemented in compliance with the EU environmental legislation. Environmental and efficiency improvements in public buildings will be required to comply with the provisions of the EU Directive on Energy Performance of Buildings 2010/31/EU. If applicable, compliance with Article 4.7 of the Water Framework Directive (WFD) 2000/60/EC will be sought.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/24/EU, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
19/06/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COUNTY OF CORK INVESTMENT PROGRAMME

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COUNTY OF CORK INVESTMENT PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
19 Jun 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
91951807
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180464
Sektor(en)
Verkehr
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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19/06/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COUNTY OF CORK INVESTMENT PROGRAMME
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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