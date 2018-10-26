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UNESCO CULTURE AND EDUCATION INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
26.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 26.500.000 €
Bildung : 26.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/12/2019 : 26.500.000 €
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26/09/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNESCO CULTURE AND EDUCATION INFRASTRUCTURE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Dezember 2018
Projektstatus
Referenz
In Prüfung | 26/10/2018
20180447
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UNESCO CULTURE AND EDUCATION INFRASTRUCTURE
UNITED NATIONS EDUCATIONAL SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 21 million
EUR 49 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Le projet concerne la rénovation du Bâtiment V, Miolllis, de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). Les cibles principales de la rénovation incluront la mise aux normes du bâtiment, l'amélioration significative de son efficacité énergétique et la modernisation d'environnement de travail.

Le projet aidera l'UNESCO à assurer la continuation de son bon fonctionnement et assurera la conformité du bâtiment aux normes de sécurité et d'efficacité énergétique les plus récentes. Comme le projet comprend la rénovation de bâtiments qui devraient se conformer à minima aux réglementations en vigueur en matière d'efficacité énergétique (BBCR2009), une part significative du coût d'investissement du projet peut être considérée comme soutenant l'Action Climatique de la Banque.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

La directive 2011/92/UE amendée par la directive 2014/52/UE ne mentionne pas spécifiquement la nécessité d'une évaluation d'impact environnemental (EIE) pour les bâtiments liés à l'éducation et aux activités de recherche telles que prévues dans ce projet, mais il se peut que certains sous-projets puissent être considérés comme des projets de renouvellement urbain (Annexe II de la directive européenne). Cela sera étudié en détail lors de l'évaluation. Le projet pourrait intégrer des normes très élevées en matière d'efficacité énergétique, de protection de l'environnement et de développement durable. L'impact possible sur les sites naturels sera vérifié lors de l'évaluation.

La Banque demandera au promoteur de s'assurer que les marchés pour la mise en oeuvre du projet seront passés en conformité avec la législation applicable de l'UE (les Directives 2014/24/EC ainsi que la Directive 89/665/EEC) et la jurisprudence de la Cour européenne de justice, y compris en matière de publication des avis de passation des marchés dans le Journal officiel de l'UE tel que requis.

Weitere Unterlagen
26/09/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNESCO CULTURE AND EDUCATION INFRASTRUCTURE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNESCO CULTURE AND EDUCATION INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
26 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84463151
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180447
Sektor(en)
Bildung
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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