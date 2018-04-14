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SOLAS SUSTAINABLE ENERGY FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Sektor(en)
Industrie : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/12/2020 : 5.000.000 €
17/12/2020 : 5.000.000 €
17/12/2020 : 10.000.000 €
17/12/2020 : 10.000.000 €
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18/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOLAS SUSTAINABLE ENERGY FUND
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11/06/2021 - SOLAS SUSTAINABLE ENERGY FUND
Zugehörige Pressemitteilungen
The EIB and Solas Capital join forces to invest in energy efficiency in buildings across the European Union
Zugehörige Pressemitteilungen
Solas Sustainable Energy Fund (SSEF) erreicht mit 220 Millionen Euro an Zusagen von institutionellen Investoren das Final Closing.

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Oktober 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/12/2020
20180414
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SOLAS SUSTAINABLE ENERGY FUND
SOLAS CAPITAL AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 160 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns an equity investment into the Solas Sustainable Energy Fund (SSEF), a debt fund. SSEF will provide EUR 160m of debt financing to Energy Service Companies (ESCOs) to implement energy efficiency and small renewable projects, mainly in the EU.

The project is in line with both the EIB's priority of financing renewable energy and energy efficiency projects and the EU's climate change and security of energy supply objective.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Details of the Sustainable Energy Transition Investment Fund (SETIF's) environmental and social due diligence procedures for ensuring compliance with relevant EU and national regulation and EIB's Environmental and Social Standards as well as the capacity of the Fund Manager to assess and monitor environmental and social risks and impacts, will be reviewed during appraisal.

The EIB will require the Fund Manager to take all the requisite measures to ensure that contracts for the implementation of the projects financed by the Fund will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation. Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU or 2004/18/EC / 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
18/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOLAS SUSTAINABLE ENERGY FUND
11/06/2021 - SOLAS SUSTAINABLE ENERGY FUND
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOLAS SUSTAINABLE ENERGY FUND
Datum der Veröffentlichung
18 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122960254
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180414
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - SOLAS SUSTAINABLE ENERGY FUND
Datum der Veröffentlichung
10 Jun 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
142671048
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180414
Letzte Aktualisierung
11 Jun 2021
Sektor(en)
Industrie
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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SOLAS SUSTAINABLE ENERGY FUND
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SOLAS SUSTAINABLE ENERGY FUND
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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