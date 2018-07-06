AFRICINVEST VENTURE CAPITAL GROWTH FUND

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
The project consists of an equity participation in a EUR 120m venture capital fund focusing on innovative high-growth African small and medium-sized enterprises (SMEs), active in various sectors.
The proposed operation concerns a participation in the AfricInvest Growth Venture Capital Fund, a closed-end venture capital fund with a target size of EUR 120m. The fund will be set up to make privately-negotiated equity and quasi-equity investments to support growing innovative companies in Africa with a predominant focus on Sub-Saharan Africa. The Fund will pursue a pan-African, multi-sector strategy, investing and developing post-revenue innovative ventures that are scaling their activities and international ventures that are developing in Africa. The fund manager will seek to create value through a hands-on monitoring approach. The team will be driving value creation within investee companies and enhancing enterprise skills, fostering the adoption of innovation through the use of technology and implementing good governance as well as best practices as per environmental and social standards.
The fund's operational guidelines provide for environmental and social due diligence of investee companies according to guidelines acceptable to the Bank.
Not Applicable
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.