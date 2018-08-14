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EAST AND CENTRAL AFRICA OPTICAL FIBER ROLL-OUT

Unterzeichnung(en)

Betrag
15.785.319,65 €
Sektor(en)
Telekommunikation : 15.785.319,65 €
Unterzeichnungsdatum
22/11/2018 : 15.785.319,65 €
Andere Links
Related public register
06/11/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EAST AND CENTRAL AFRICA OPTICAL FIBER ROLL-OUT
Related public register
26/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - EAST AND CENTRAL AFRICA OPTICAL FIBER ROLL-OUT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 August 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/11/2018
20180392
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EAST AND CENTRAL AFRICA OPTICAL FIBER ROLL-OUT
BANDWIDTH AND CLOUD SERVICES GROUP HOLDINGS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 18 million (EUR 16 million)
USD 46 million (EUR 41 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the deployment of fibre optics networks in regions of Eastern Africa where, either these kinds of networks are not available, or they are expensive and unreliable. In both cases, the development of digital services enabled by broadband access is limited. In total, the networks deployed will have a total length of more than 4 850 km, including more than 3 850 km of terrestrial fibre cable and around 1 000 km of submarine cable in Lake Tanganyika and Lake Albert.

The project will lead to the deployment of five different fibre optics networks in Kenya, Rwanda Uganda, Zambia and the Democratic Republic of the Congo (DRC). In total, the networks deployed will have a total length of around 4,850 km, including 3,850 km of terrestrial fibre cable and around 1,000 km of submarine cable in Lake Tanganyika and Lake Albert.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If located in the EU, the project would not require an Environmental Impact Assessment as per Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU, however environmental assessments might be required according to national law, in particular for the submarine cable segment in Lake Tanganyika. In any case, there is no relevant negative residual environmental impact expected. Nevertheless, the environmental details including the CO2 footprint (if needed) and other possible impacts will be assessed during the appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
06/11/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EAST AND CENTRAL AFRICA OPTICAL FIBER ROLL-OUT
26/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - EAST AND CENTRAL AFRICA OPTICAL FIBER ROLL-OUT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EAST AND CENTRAL AFRICA OPTICAL FIBER ROLL-OUT
Datum der Veröffentlichung
6 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84172420
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180392
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Regionalvorhaben - Afrika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - EAST AND CENTRAL AFRICA OPTICAL FIBER ROLL-OUT
Datum der Veröffentlichung
26 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
165373837
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180392
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Regionalvorhaben - Afrika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
06/11/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EAST AND CENTRAL AFRICA OPTICAL FIBER ROLL-OUT
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26/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - EAST AND CENTRAL AFRICA OPTICAL FIBER ROLL-OUT
Andere Links
Übersicht
EAST AND CENTRAL AFRICA OPTICAL FIBER ROLL-OUT
Datenblätter
EAST AND CENTRAL AFRICA OPTICAL FIBER ROLL-OUT

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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