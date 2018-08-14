EAST AND CENTRAL AFRICA OPTICAL FIBER ROLL-OUT

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Telekommunikation - Information und Kommunikation
The project concerns the deployment of fibre optics networks in regions of Eastern Africa where, either these kinds of networks are not available, or they are expensive and unreliable. In both cases, the development of digital services enabled by broadband access is limited. In total, the networks deployed will have a total length of more than 4 850 km, including more than 3 850 km of terrestrial fibre cable and around 1 000 km of submarine cable in Lake Tanganyika and Lake Albert.
The project will lead to the deployment of five different fibre optics networks in Kenya, Rwanda Uganda, Zambia and the Democratic Republic of the Congo (DRC). In total, the networks deployed will have a total length of around 4,850 km, including 3,850 km of terrestrial fibre cable and around 1,000 km of submarine cable in Lake Tanganyika and Lake Albert.
If located in the EU, the project would not require an Environmental Impact Assessment as per Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU, however environmental assessments might be required according to national law, in particular for the submarine cable segment in Lake Tanganyika. In any case, there is no relevant negative residual environmental impact expected. Nevertheless, the environmental details including the CO2 footprint (if needed) and other possible impacts will be assessed during the appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.