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MEGATEM HEATING CAPEX PROGRAMME

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 20.000.000 €
Energie : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/12/2020 : 20.000.000 €
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21/09/2018 - PROGRAMME LOAN HEATING SECTOR IN POLAND
Übergeordnetes Projekt
PROGRAMME LOAN HEATING SECTOR IN POLAND

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Oktober 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/12/2020
20180379
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MEGATEM HEATING CAPEX PROGRAMME
MEGATEM EC - LUBLIN SP ZOO
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 40 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the financing of a biomass-fired combined heat and power (CHP) unit in Lublin, Poland. The unit will generate heat for the district heating system and electricity which will be supplied to the grid.

The main objectives of the investment are to reduce greenhouse gas (GHG) emissions, ensure the security of heat supply, help to meet peak demand and improve the overall efficiency of heating services in Lublin.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. The competent authority decided that there was no need for environmental and biodiversity impact and appropriate assessments for the project. The construction permit has been issued by the competent authority.

The Promoter is a private company and applied private procurement procedure for the biomass unit. It does not benefit from special and exclusive rights as per the Directives, the applied procedures followed good business practice and are acceptable for the Bank.

Weitere Unterlagen
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28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - MEGATEM HEATING CAPEX PROGRAMME
21/09/2018 - PROGRAMME LOAN HEATING SECTOR IN POLAND
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
PROGRAMME LOAN HEATING SECTOR IN POLAND

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MEGATEM HEATING CAPEX PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
26 Nov 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134249548
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180379
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - MEGATEM HEATING CAPEX PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
28 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
224442389
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180379
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - PROGRAMME LOAN HEATING SECTOR IN POLAND
Datum der Veröffentlichung
21 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86531104
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170974
Letzte Aktualisierung
21 Sep 2018
Sektor(en)
Energie
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Andere Links
Übersicht
MEGATEM HEATING CAPEX PROGRAMME
Datenblätter
MEGATEM HEATING CAPEX PROGRAMME
Übergeordnetes Projekt
PROGRAMME LOAN HEATING SECTOR IN POLAND

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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