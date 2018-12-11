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NIGERIA CLIMATE ADAPTATION - EROSION & WATERSHED

Unterzeichnung(en)

Betrag
175.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Nigeria : 175.000.000 €
Wasser, Abwasser : 175.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/12/2020 : 175.000.000 €
Andere Links
Related public register
07/01/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NIGERIA CLIMATE ADAPTATION - EROSION & WATERSHED

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Oktober 2024
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/12/2020
20180377
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NIGERIA CLIMATE ADAPTATION - EROSION & WATERSHED
FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 175 million
EUR 578 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project will finance investments in gully erosion control, slope stabilisation, integrated watershed management and livelihoods improvement.

The aim is to support the Climate Adaptation process for Nigeria with capacity building on the planning, management, monitoring of watershed, erosion-related activities and disaster risk management. The overall objective is to reduce vulnerability to soil erosion and improve population livelihood in targeted watersheds in several states of the country in the context of adaptation to climate change.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

A Resettlement Policy framework has been developed as well as an Environmental and Social Management Framework. Each subproject will be subject to an environmental screening to determine in which environmental category it falls into and in addition, a Resettlement Action Plan or an Abbreviated Resettlement Action Plan will be prepared to the satisfaction of the Bank before moving to implementation.

The EIB will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
11 Dezember 2018
29 Dezember 2020
Weitere Unterlagen
07/01/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NIGERIA CLIMATE ADAPTATION - EROSION & WATERSHED

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NIGERIA CLIMATE ADAPTATION - EROSION & WATERSHED
Datum der Veröffentlichung
7 Jan 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87277692
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180377
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Nigeria
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
07/01/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NIGERIA CLIMATE ADAPTATION - EROSION & WATERSHED
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Übersicht
NIGERIA CLIMATE ADAPTATION - EROSION & WATERSHED
Datenblätter
NIGERIA CLIMATE ADAPTATION - EROSION & WATERSHED

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen