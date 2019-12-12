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NIGERIA ACCESS TO AGRI MARKETS FRAMEWORK LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Nigeria : 150.000.000 €
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 40.500.000 €
Verkehr : 109.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/12/2023 : 40.500.000 €
29/12/2023 : 109.500.000 €
Andere Links
Related public register
29/08/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NIGERIA ACCESS TO AGRI MARKETS FRAMEWORK LOAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 August 2024
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/12/2023
20180376
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NIGERIA ACCESS TO AGRI MARKETS FRAMEWORK LOAN
FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 335 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a framework loan to finance investments proposed under the Rural Access and Agricultural Marketing Project (RAAMP) in Nigeria. The project includes the rehabilitation and upgrading of rural roads and agro-logistics centres in 13 participating States in the Federal Republic of Nigeria.

The rehabilitation/upgrade of rural and state access roads and construction of agro-logistic centers is expected to positively contribute to the economic and social development of Nigeria. The project is focused on and will support the development of infrastructure essential for the agriculture and agri-business sectors, and also for other rural industry.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will assess the environmental and social aspects of the project during appraisal and will require that the project complies with the EIB's environmental and social principles and standards.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project financed by EIB loan takes into consideration the Bank's Guide to Procurement.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
12 Dezember 2019
29 Dezember 2023
Weitere Unterlagen
29/08/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NIGERIA ACCESS TO AGRI MARKETS FRAMEWORK LOAN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NIGERIA ACCESS TO AGRI MARKETS FRAMEWORK LOAN
Datum der Veröffentlichung
29 Aug 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
227498824
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180376
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Nigeria
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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29/08/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NIGERIA ACCESS TO AGRI MARKETS FRAMEWORK LOAN
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NIGERIA ACCESS TO AGRI MARKETS FRAMEWORK LOAN
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NIGERIA ACCESS TO AGRI MARKETS FRAMEWORK LOAN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen