EDM - BOUCLE 225 KV NORD BAMAKO

Übersicht
Le projet consiste à réaliser le tronçon nord de la boucle haute tension (225 kV) de Bamako, qui constituera à terme l'ossature principale d'alimentation et de distribution d'énergie électrique de la capitale malienne. Il comprend (i) une ligne HT double terne 225 kV de 103 km, (ii) l'extension de deux postes existants, et (iii) la construction de trois nouveaux postes.
L'objectif global du programme est de (i) soutenir le commerce régional d'électricité au Mali, (ii) l'intégration de projets de production d'électricité au niveau local et régional ainsi que (iii) la croissance de la demande en énergie de l'agglomération de Bamako.
S'il était situé dans l'UE, le projet relèverait de l'annexe I de la directive d'impact sur l'environnement (EIE) de l'UE, nécessitant une évaluation des incidences sur l'environnement. Conformément aux réglementations nationales en vigueur au Mali ainsi qu'aux normes environnementales et sociales de l'AFD et de la BEI, des études d'impacts environnementaux et sociaux (EIES) sont en cours de réalisation ainsi que les plans associés de gestion environnementale et sociale (PGES) et plans d'action de réinstallation (PAR). Les études EIES, y compris les PGES et les PAR, font l'objet d'une consultation publique. Les impacts que l'on peut généralement attendre du projet sont liés au défrichage de la végétation, aux incidents impliquant les oiseaux (collision et/ou électrocution avec les lignes électriques), aux champs électromagnétiques émis par les dites lignes, ainsi qu'à l'acquisition de terres et à la réinstallation des populations vivant sur le tronçon des dites lignes. La BEI veillera à ce que des mesures appropriées soient prises pour éviter, atténuer et/ou compenser les impacts du projet.
Le promoteur sera tenu de mettre en oeuvre le projet conformément aux règles et procédures de passation des marchés de l'AFD, et conformément aux exigences et normes convenues entre la BEI, l'Agence française de développement (AFD) et la KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau, en français : Établissement de crédit pour la reconstruction) pour les projets relevant de l'Initiative de Confiance Mutuelle (Mutual Reliance Initiative - MRI) pour les opérations en dehors de l'UE, comme prévu dans le vademecum de la BEI sur les passations de marché. En particulier, les appels d'offres internationaux seront publiés dans le Journal Officiel de l'UE (JOUE).
Dans le cadre de la garantie EFSD+
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
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