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EDM - BOUCLE 225 KV NORD BAMAKO

Unterzeichnung(en)

Betrag
45.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Mali : 45.000.000 €
Energie : 45.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2020 : 45.000.000 €
Andere Links
Related public register
17/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EDM - BOUCLE 225 KV NORD BAMAKO - Etude d'Impact environnemental et social
Related public register
19/08/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDM - BOUCLE 225 KV NORD BAMAKO

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Februar 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2020
20180359
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EDM - BOUCLE 225 KV NORD BAMAKO
ENERGIE DU MALI-SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 45 million
EUR 115 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Le projet consiste à réaliser le tronçon nord de la boucle haute tension (225 kV) de Bamako, qui constituera à terme l'ossature principale d'alimentation et de distribution d'énergie électrique de la capitale malienne. Il comprend (i) une ligne HT double terne 225 kV de 103 km, (ii) l'extension de deux postes existants, et (iii) la construction de trois nouveaux postes.

L'objectif global du programme est de (i) soutenir le commerce régional d'électricité au Mali, (ii) l'intégration de projets de production d'électricité au niveau local et régional ainsi que (iii) la croissance de la demande en énergie de l'agglomération de Bamako.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

S'il était situé dans l'UE, le projet relèverait de l'annexe I de la directive d'impact sur l'environnement (EIE) de l'UE, nécessitant une évaluation des incidences sur l'environnement. Conformément aux réglementations nationales en vigueur au Mali ainsi qu'aux normes environnementales et sociales de l'AFD et de la BEI, des études d'impacts environnementaux et sociaux (EIES) sont en cours de réalisation ainsi que les plans associés de gestion environnementale et sociale (PGES) et plans d'action de réinstallation (PAR). Les études EIES, y compris les PGES et les PAR, font l'objet d'une consultation publique. Les impacts que l'on peut généralement attendre du projet sont liés au défrichage de la végétation, aux incidents impliquant les oiseaux (collision et/ou électrocution avec les lignes électriques), aux champs électromagnétiques émis par les dites lignes, ainsi qu'à l'acquisition de terres et à la réinstallation des populations vivant sur le tronçon des dites lignes. La BEI veillera à ce que des mesures appropriées soient prises pour éviter, atténuer et/ou compenser les impacts du projet.

Le promoteur sera tenu de mettre en oeuvre le projet conformément aux règles et procédures de passation des marchés de l'AFD, et conformément aux exigences et normes convenues entre la BEI, l'Agence française de développement (AFD) et la KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau, en français : Établissement de crédit pour la reconstruction) pour les projets relevant de l'Initiative de Confiance Mutuelle (Mutual Reliance Initiative - MRI) pour les opérations en dehors de l'UE, comme prévu dans le vademecum de la BEI sur les passations de marché. En particulier, les appels d'offres internationaux seront publiés dans le Journal Officiel de l'UE (JOUE).

Under Global Europe NDICI guarantee

Dans le cadre de la garantie EFSD+

Weitere Unterlagen
17/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EDM - BOUCLE 225 KV NORD BAMAKO - Etude d'Impact environnemental et social
19/08/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDM - BOUCLE 225 KV NORD BAMAKO

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EDM - BOUCLE 225 KV NORD BAMAKO - Etude d'Impact environnemental et social
Datum der Veröffentlichung
17 Jun 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131397264
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180359
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Mali
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDM - BOUCLE 225 KV NORD BAMAKO
Datum der Veröffentlichung
19 Aug 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
126914966
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180359
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Mali
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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17/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EDM - BOUCLE 225 KV NORD BAMAKO - Etude d'Impact environnemental et social
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19/08/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDM - BOUCLE 225 KV NORD BAMAKO
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Übersicht
EDM - BOUCLE 225 KV NORD BAMAKO
Datenblätter
EDM - BOUCLE 225 KV NORD BAMAKO

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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