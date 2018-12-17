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CARMAT - ARTIFICIAL HEART (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Czechia : 7.500.000 €
Dänemark : 7.500.000 €
Frankreich : 15.000.000 €
Dienstleistungen : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/12/2018 : 3.750.000 €
17/12/2018 : 3.750.000 €
17/12/2018 : 3.750.000 €
17/12/2018 : 3.750.000 €
17/12/2018 : 7.500.000 €
17/12/2018 : 7.500.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
France: Juncker Plan - EIB supports CARMAT with EUR 30m

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Dezember 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/12/2018
20180345
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CARMAT - ARTIFICIAL HEART (EGFF)
CARMAT
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 86 million
Ort
Sektor(en)
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Beschreibung
Ziele

The promoter, a French pre-commercial-stage medtech company is the designer and developer of an advanced cardio-vascular prosthetic device. The project supported by the Bank concerns the promoter's research and development (R&D) investments across several EU countries (e.g. France, Denmark, the Czech Republic), over the years 2018-2022. The EIB's funding will be mainly used to complete the prosthesis CE labelling, prepare its market-access and strengthen the company's manufacturing processes and capacities.

With its total artifical heart, the company aims to offer a permanent solution to patients with terminal heart failure who are facing a therapeutic stalemate due to the lack of human grafts. The EIB will contribute to the financing of the clinical validation and regulatory approval of the prosthesis, the development of the technologies and know-how in order to improve further the prosthesis and the patient's quality of life, the improvement of the Company's manufacturing process and its manufacturing capacities as well as the development of the marketing and sales teams in the market access phase.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project mainly concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. Full environmental details have been verified during the appraisal and are aligned with best practices.

The promoter is a private company which does not operate in the utilities sector and which does not have the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU Directives on procurement. However, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services verified the details during the project due diligence.

Weitere Unterlagen
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - CARMAT - ARTIFICIAL HEART (EGFF)
03/01/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CARMAT - ARTIFICIAL HEART (EGFF)
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Andere Links
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Environmental and Social Completion Sheet - CARMAT - ARTIFICIAL HEART (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
180872839
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180345
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Dänemark
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CARMAT - ARTIFICIAL HEART (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
3 Jan 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87145236
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180345
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Dänemark
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
CARMAT - ARTIFICIAL HEART (EGFF)
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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