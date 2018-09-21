SARDINIA URBAN DEVELOPMENT FUND FINANCING

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Energie - Energieversorgung
- Stadtentwicklung - Baugewerbe/Bau
Financing for an Urban Development Fund in the cohesion region of Sardinia (Italy) to support new investments in the area of sustainable urban development, energy efficiency and renewable energy. The loan will be provided under the Italian Urban Development Funds Programme (2015-0753).
Financing to support small to mid-sized projects in the areas of integrated urban development, energy efficiency (EE) and renewable energy (RE) in the Cohesion region of Sardinia (Italy).
Some schemes may be subject to public procurement procedures and regulations and others may not be. In case where the EU Public Procurement Directives apply to a scheme, it will be ensured that the procurement of the related works, goods and services by the investee company is compliant with the applicable EU Directives. In case of projects where the EU Public Procurement Directives do not apply, it will be ensured that the procurement of goods and services should follow suitable procedures satisfying the criteria of economy and efficiency. Finally, in case of a project developed under a concession or a public-private partnership (PPP) scheme, it will be ensured that the procurement of the concession/PPP by the relevant public contracting authority is compliant with applicable EU regulations.
This Project intends to bring environmental benefits by supporting investments that reduce energy consumption, increase renewable energy generation and overall contribute to climate change mitigation. Compliance with the relevant EU Directives will be verified during appraisal and allocation: EU EIA Directive 2014/52/EU (amending 2011/92/EU), EU SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC. Applicable energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed during appraisal/allocation. Where Art. 4.7 of the Water Framework Directive (WFD) is triggered, compliance will be checked. The status of any environmental studies and public consultations related to the urban renewal, upgrading and construction investments will be reviewed during appraisal and allocation.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.