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SARDINIA URBAN DEVELOPMENT FUND FINANCING

Unterzeichnung(en)

Betrag
21.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 21.000.000 €
Energie : 5.250.000 €
Stadtentwicklung : 15.750.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/06/2021 : 5.250.000 €
17/06/2021 : 15.750.000 €
Andere Links
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14/01/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SARDINIA URBAN DEVELOPMENT FUND FINANCING
Related EFSI register
21/09/2018 - ITALIAN URBAN DEVELOPMENT FUNDS PROGRAMME
Übergeordnetes Projekt
ITALIAN URBAN DEVELOPMENT FUNDS PROGRAMME

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 Oktober 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/06/2021
20180344
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SARDINIA URBAN DEVELOPMENT FUND FINANCING
BANCO DI SARDEGNA SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 21 million
EUR 85 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing for an Urban Development Fund in the cohesion region of Sardinia (Italy) to support new investments in the area of sustainable urban development, energy efficiency and renewable energy. The loan will be provided under the Italian Urban Development Funds Programme (2015-0753).

Financing to support small to mid-sized projects in the areas of integrated urban development, energy efficiency (EE) and renewable energy (RE) in the Cohesion region of Sardinia (Italy).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Some schemes may be subject to public procurement procedures and regulations and others may not be. In case where the EU Public Procurement Directives apply to a scheme, it will be ensured that the procurement of the related works, goods and services by the investee company is compliant with the applicable EU Directives. In case of projects where the EU Public Procurement Directives do not apply, it will be ensured that the procurement of goods and services should follow suitable procedures satisfying the criteria of economy and efficiency. Finally, in case of a project developed under a concession or a public-private partnership (PPP) scheme, it will be ensured that the procurement of the concession/PPP by the relevant public contracting authority is compliant with applicable EU regulations.

This Project intends to bring environmental benefits by supporting investments that reduce energy consumption, increase renewable energy generation and overall contribute to climate change mitigation. Compliance with the relevant EU Directives will be verified during appraisal and allocation: EU EIA Directive 2014/52/EU (amending 2011/92/EU), EU SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC. Applicable energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed during appraisal/allocation. Where Art. 4.7 of the Water Framework Directive (WFD) is triggered, compliance will be checked. The status of any environmental studies and public consultations related to the urban renewal, upgrading and construction investments will be reviewed during appraisal and allocation.

Weitere Unterlagen
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21/09/2018 - ITALIAN URBAN DEVELOPMENT FUNDS PROGRAMME
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
ITALIAN URBAN DEVELOPMENT FUNDS PROGRAMME

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SARDINIA URBAN DEVELOPMENT FUND FINANCING
Datum der Veröffentlichung
14 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123891941
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180344
Sektor(en)
Energie
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - ITALIAN URBAN DEVELOPMENT FUNDS PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
21 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86514685
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180344
Letzte Aktualisierung
21 Sep 2018
Sektor(en)
Energie, Stadtentwicklung
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
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Related EFSI register
21/09/2018 - ITALIAN URBAN DEVELOPMENT FUNDS PROGRAMME
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Übersicht
SARDINIA URBAN DEVELOPMENT FUND FINANCING
Datenblätter
SARDINIA URBAN DEVELOPMENT FUND FINANCING
Übergeordnetes Projekt
ITALIAN URBAN DEVELOPMENT FUNDS PROGRAMME

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen