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WBM BEZAHLBARES WOHNEN BERLIN

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 100.000.000 €
Stadtentwicklung : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/04/2019 : 100.000.000 €
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13/04/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WBM BEZAHLBARES WOHNEN BERLIN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 November 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/04/2019
20180283
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WBM BEZAHLBARES WOHNEN BERLIN
WBM WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT BERLIN-MITTE MBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 224 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction of social and affordable high-energy efficient housing in the period 2018-2022.

The loan will finance the investment programme of Wohnungsbaugesellscahft Berlin-Mitte (WBM) to contribute to the city of Berlin's efforts to address the current shortage of social and affordable housing.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with the relevant EU Directives will be verified during appraisal: EU Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU, EU SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC. Applicable energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed during appraisal.

The EIB will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the operation have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement (Directives 2014/24/EU) where applicable, as well as Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
13/04/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WBM BEZAHLBARES WOHNEN BERLIN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WBM BEZAHLBARES WOHNEN BERLIN
Datum der Veröffentlichung
13 Apr 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87569598
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180283
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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13/04/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WBM BEZAHLBARES WOHNEN BERLIN
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Datenblätter
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen