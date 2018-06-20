Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

E-HEALTH IRELAND

Unterzeichnung(en)

Betrag
225.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Irland : 225.000.000 €
Gesundheit : 225.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/10/2018 : 225.000.000 €
Andere Links
Related public register
21/11/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - E-HEALTH IRELAND
Zugehörige Pressemitteilungen
Irland: EIB vergibt 225 Millionen Euro für elektronisches Gesundheitsprogramm

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Juni 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/10/2018
20180276
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
E-HEALTH IRELAND
IRELAND - HEALTH SERVICE EXECUTIVE,DEPARTMENT OF HEALTH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 225 million
EUR 455 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project involves the strategic investments in digitalisation of the Irish health sector, including supporting the National Electronic Health Record Programme. The programme is well embedded in the E-Health Strategy for Ireland.

This project will include the design of the national configuration of e-health solutions and the technical delivery as outlined in the relevant national policy, the E-Health Strategy for Ireland.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in health facilities, universities and public research facilities, which are not specifically mentioned in the Directive 2014/52/EU on Environmental Impact Assessment, amending directive 2011/92/EU, though the project may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. Full environmental details will be assessed during the appraisal, including the potential impacts of some of the capital investments concerned.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/24/EU and/or 2014/25/EU and/or 2014/23/EU as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
21/11/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - E-HEALTH IRELAND
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Irland: EIB vergibt 225 Millionen Euro für elektronisches Gesundheitsprogramm

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - E-HEALTH IRELAND
Datum der Veröffentlichung
21 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84177054
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180276
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
21/11/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - E-HEALTH IRELAND
Andere Links
Übersicht
E-HEALTH IRELAND
Datenblätter
E-HEALTH IRELAND
Zugehörige Pressemitteilungen
Irland: EIB vergibt 225 Millionen Euro für elektronisches Gesundheitsprogramm

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Irland: EIB vergibt 225 Millionen Euro für elektronisches Gesundheitsprogramm
Andere Links
Related public register
21/11/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - E-HEALTH IRELAND

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen