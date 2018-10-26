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EU FUNDS LA RIOJA CO-FINANCING 2014-2020

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 60.000.000 €
Dienstleistungen : 23.400.000 €
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 36.600.000 €
Unterzeichnungsdatum
2/12/2019 : 23.400.000 €
2/12/2019 : 36.600.000 €
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26/03/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EU FUNDS LA RIOJA CO-FINANCING 2014-2020

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Oktober 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/12/2019
20180251
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EU FUNDS LA RIOJA CO-FINANCING 2014-2020
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 80 million
EUR 289 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns a framework loan to support the Spanish Autonomous Community of La Rioja in the implementation of selected measures of its Rural Development Programme, undertaken under the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and its Operational Programmes, the European Regional Development Fund (ERDF) and the European Social Fund (ESF) during the 2014-2020 programming period.

This project will enable the deployment of European Commission funding from the European Structural and Investment Funds (ESIF) in La Rioja.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

La Rioja, as a Spanish region, is subject by national legislation that transposed Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and 2001/42/EC into national legislation. It is understood that the new EIA Directive 2014/52/EU, amending EIA Directive 2011/92/EU is currently under transposition by the Spanish authorities. The EIB's appraisal will focus on the promoter's environmental management capacity to properly apply the EU Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, the EU EIA Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives Directives (2009/147/EC and 92/43/EEC, respectively) and the Water Framework Directive (2000/60/EC), where appropriate. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank's disclosure policy.

The EIB will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU or 2004/18/EC and 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
26/03/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EU FUNDS LA RIOJA CO-FINANCING 2014-2020

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EU FUNDS LA RIOJA CO-FINANCING 2014-2020
Datum der Veröffentlichung
26 Mar 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88191532
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180251
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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26/03/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EU FUNDS LA RIOJA CO-FINANCING 2014-2020
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Datenblätter
EU FUNDS LA RIOJA CO-FINANCING 2014-2020

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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