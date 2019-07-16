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EUROPEAN ROADS UKRAINE III

Unterzeichnung(en)

Betrag
450.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ukraine : 450.000.000 €
Verkehr : 450.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/11/2019 : 450.000.000 €
Andere Links
Related public register
05/11/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EUROPEAN ROADS UKRAINE III
Related public register
13/03/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EUROPEAN ROADS UKRAINE III - Resettlement Policy Framework

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Juli 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/11/2019
20180239
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EUROPEAN ROADS UKRAINE III
STATE ROAD SERVICE OF UKRAINE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 450 million
EUR 1050 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance the construction of Lviv Northern bypass and the rehabilitation of sections of M-05 in Cherkassy, Kirovohrad, Mykolaiv and Odessa regions in Ukraine.

The investments will improve the quality of the extended TEN-T network by creating safer road conditions and reducing environmental pollution. In addition, the Lviv Northern bypass will shorten travel time and divert traffic from the city of Lviv.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If situated in the EU, the Lviv bypass component would fall under Annex I requiring full Environmental Impact Assessment (EIA), while some of the M05 road schemes may fall under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU and a screening by a competent authority would be required to determine whether an EIA were required. The environmental process followed for the individual schemes and compliance with the EIB's environmental and social standards will be assessed during the project appraisal and the subsequent individual scheme allocation appraisals.

The EIB will require the Promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie im Rahmen des Außenmandats
Kommentar(e)

This operation is covered by the ELM Guarantee.

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
05/11/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EUROPEAN ROADS UKRAINE III
13/03/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EUROPEAN ROADS UKRAINE III - Resettlement Policy Framework

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EUROPEAN ROADS UKRAINE III
Datum der Veröffentlichung
5 Nov 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90205796
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180239
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EUROPEAN ROADS UKRAINE III - Resettlement Policy Framework
Datum der Veröffentlichung
13 Mar 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
126812023
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180239
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
05/11/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EUROPEAN ROADS UKRAINE III
Related public register
13/03/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EUROPEAN ROADS UKRAINE III - Resettlement Policy Framework
Andere Links
Übersicht
EUROPEAN ROADS UKRAINE III
Datenblätter
EUROPEAN ROADS UKRAINE III

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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