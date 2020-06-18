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SRWB WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME

Unterzeichnung(en)

Betrag
26.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Malawi : 26.500.000 €
Wasser, Abwasser : 26.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/12/2020 : 26.500.000 €
Andere Links
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24/10/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SRWB WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME
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30/08/2022 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SRWB WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME - ESIA for the Upgrading and Extension of Liwonde Water Supply including Balaka Town Project
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08/03/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SRWB WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME - Link to ESIA Report for Mangochi component

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Juni 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/12/2020
20180238
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SRWB WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME
SOUTHERN REGION WATER BOARD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 26 million
EUR 41 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The SRWB project is an investment program for several towns in Southern Malawi to provide reliable drinking water via new water facilities including treatment, storage and distribution.

The overall objective of the project is to establish a reliable drinking water supply to the two towns of Liwonde and Balaka for the next 10 years and upgrade the water facility of Mangochi town.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This operation is the eleventh in Malawi in the water sector and will build on the experience gained in these previous projects. An Environmental and Social Assessment as well as a Resettlement Action Plan (if needed) will be carried out as part of the design activities. The project shall have positive environmental and public health impacts and will allow the population to adapt to the foreseen climate change impacts in the project areas. The related environmental and social risks and impacts of the project components, as well as proposed mitigation and compensation measures, will be checked against EIB's standards, as set out in Vol I of the EIB Environmental and Social Handbook.

The promoter has to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement

Weitere Unterlagen
24/10/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SRWB WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME
30/08/2022 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SRWB WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME - ESIA for the Upgrading and Extension of Liwonde Water Supply including Balaka Town Project
08/03/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SRWB WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME - Link to ESIA Report for Mangochi component

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SRWB WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
24 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130956724
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180238
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Malawi
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SRWB WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME - ESIA for the Upgrading and Extension of Liwonde Water Supply including Balaka Town Project
Datum der Veröffentlichung
30 Aug 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
159952270
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180238
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Malawi
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SRWB WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME - Link to ESIA Report for Mangochi component
Datum der Veröffentlichung
8 Mar 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
191630820
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180238
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Malawi
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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24/10/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SRWB WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME
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30/08/2022 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SRWB WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME - ESIA for the Upgrading and Extension of Liwonde Water Supply including Balaka Town Project
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08/03/2024 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SRWB WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME - Link to ESIA Report for Mangochi component
Andere Links
Übersicht
SRWB WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME
Datenblätter
SRWB WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAMME

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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