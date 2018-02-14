MOTORK (EGFF)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Information und Kommunikation
The project consists of investments in MotorK's Software as a Service (SaaS) platform and online marketplace as well as in sales and marketing expenses. The expenditures will take place in Europe in the 2018-2021 period. MotorK is a software company providing in-cloud solutions to automotive original equipment manufacturers (OEMs), dealers and final customers. The company was founded in 2011 in Milan by three serial entrepreneurs who are still running the company. As of today, the company has 300 full-time equivalents (FTEs) with subsidiaries in UK, France, Spain and Germany. MotorK offers a portfolio of integrated digital products and services designed to support automotive dealers and sales teams in navigating the challenges and seizing the opportunities posed by the digital economy. In particular, MotorK develops and sells two products: DriveK (designed for OEMs) and DealerK (designed for auto dealers).
This project will support the growth of the company and the expansion of its target markets.
The project concerns investments in research, development and engineering (RDE) activities for the development of a complete digital automotive marketplace and dealer support platform as well as in operating expenditures supporting the growth of the company. The RDE activities take place in existing locations without environmental impacts and do not require any environmental authorisations.
The company is a private sector company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU Public Procurement Directives. Nevertheless, the procurement policies and the supply management characteristics as presented to the Bank are considered acceptable.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.