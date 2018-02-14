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MOTORK (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 30.000.000 €
Dienstleistungen : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/11/2018 : 15.000.000 €
30/11/2018 : 15.000.000 €
Andere Links
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13/03/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MOTORK (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Dezember 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/11/2018
20180214
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MOTORK (EGFF)
MOTORK ITALIA SRL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 75 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of investments in MotorK's Software as a Service (SaaS) platform and online marketplace as well as in sales and marketing expenses. The expenditures will take place in Europe in the 2018-2021 period. MotorK is a software company providing in-cloud solutions to automotive original equipment manufacturers (OEMs), dealers and final customers. The company was founded in 2011 in Milan by three serial entrepreneurs who are still running the company. As of today, the company has 300 full-time equivalents (FTEs) with subsidiaries in UK, France, Spain and Germany. MotorK offers a portfolio of integrated digital products and services designed to support automotive dealers and sales teams in navigating the challenges and seizing the opportunities posed by the digital economy. In particular, MotorK develops and sells two products: DriveK (designed for OEMs) and DealerK (designed for auto dealers).

This project will support the growth of the company and the expansion of its target markets.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research, development and engineering (RDE) activities for the development of a complete digital automotive marketplace and dealer support platform as well as in operating expenditures supporting the growth of the company. The RDE activities take place in existing locations without environmental impacts and do not require any environmental authorisations.

The company is a private sector company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU Public Procurement Directives. Nevertheless, the procurement policies and the supply management characteristics as presented to the Bank are considered acceptable.

Weitere Unterlagen
13/03/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MOTORK (EGFF)
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MOTORK (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
13 Mar 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84832035
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180214
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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13/03/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MOTORK (EGFF)
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
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MOTORK (EGFF)
Datenblätter
MOTORK (EGFF)

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen