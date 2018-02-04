TAURON HYBRID BOND NETWORK CAPEX 2018-2022

Übersicht
The programme concerns investment schemes in the electricity distribution network in South and South-Western Poland over the period 2018-2022. The programme includes network reinforcements and refurbishments in high and medium-voltage networks and the connection of new customers in medium and low-voltage networks. The programme also includes components for the digitalisation and automation of the network.
The program will allow the promoter to connect new users including renewable generation and charging stations for electric vehicles as well as to maintain or improve the reliability and quality standards of electricity supply.
Some of the program schemes may fall under Annex II of Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU, thus requiring a review by the competent authorities at the planning/consent stage with due regard to the necessity for environmental and biodiversity assessments. The promoter's capacity and procedures to ensure compliance with environmental and biodiversity regulations will be reviewed during appraisal as well as the possibility of impacts on sites of nature conservation.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the schemes have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/25/EU where applicable, as well as Directive 92/13/EEC and Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.