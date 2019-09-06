ONEE-AEP AMELIORATION ET ASSAINISSEMENT II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Le projet concerne un prêt-cadre visant la modernisation et la réhabilitation des réseaux et infrastructures existants pour la production et la distribution d'eau potable à travers le Maroc.
Le projet soutiendra les infrastructures environnementales et sociales hautement prioritaires - eau potable - au Maroc à travers la modernisation et la réhabilitation des infrastructures et des réseaux existants, soutenant ainsi l'ONEE dans son défi et son obligation de fournir à ses clients des services d'approvisionnement en eau potable et fiables et de haute qualité. Cette infrastructure est essentielle pour soutenir la croissance économique et le développement social des municipalités, avec un impact important sur les PME et la création d'emplois locaux en raison de la taille réduite des investissements prévus.
Le projet doit respecter le cadre juridique environnemental et social en vigueur au Maroc, en conformité avec les principes de la directive 2014/52/UE modifiant la directive d'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) 2011/92/UE. Le projet aura un impact environnemental et social élevé à travers l'amélioration de la fourniture de services d'eau potable (en termes de quantité, qualité et fiabilité), améliorant à terme la qualité de vie d'une partie importante de la population locale dans diverses régions du pays.
Tous les éléments du programme devant être financés par la BEI seront acquis conformément aux directives de la Banque en matière de passation des marchés.
Cette opération est couverte par la Garantie ELM.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.