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LEBANON PRIVATE SECTOR RESILIENCE FACILITY

Unterzeichnung(en)

Betrag
415.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Libanon : 415.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 415.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/06/2019 : 10.000.000 €
1/10/2019 : 30.000.000 €
12/12/2018 : 30.000.000 €
1/10/2019 : 50.000.000 €
13/12/2018 : 95.000.000 €
21/12/2018 : 200.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
EIB and Creditbank join forces to support SMEs with EUR 50 million credit line

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Dezember 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/12/2018
20180168
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LEBANON PRIVATE SECTOR RESILIENCE FACILITY
ACCEPTABLE BANK(S),BYBLOS BANK SAL,CEDRUS INVEST BANK SAL,IBL BANK SAL,LEBANON AND GULF BANK SAL,SARADAR BANK SAL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 415 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation proposed will provide funding to small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps through credit lines to local financial intermediaries, including second tier banks. The operation will support economic resilience of the Lebanese economy in the context of the refugee crisis, with a particular focus on employment creation.

The project will improve competitiveness and access to finance at favourable conditions for SMEs and mid-caps in Lebanon.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require the intermediary institution to take all the requisite measures to ensure that the procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects receiving Bank financing will comply with national legislation and the ElB's Environmental and Social Standards.

The Bank will require the intermediary institution to take all the requisite measures to ensure that any procurement procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects that the Bank finances are in accordance with EIB Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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