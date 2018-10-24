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DNA 4G & 5G NETWORK EXPANSION

Unterzeichnung(en)

Betrag
90.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 90.000.000 €
Telekommunikation : 90.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/02/2019 : 40.000.000 €
24/10/2018 : 50.000.000 €
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20/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DNA 4G & 5G NETWORK EXPANSION
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: Europa unterstützt DNA bei 4G- und 5G-Investitionen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
31 Oktober 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/10/2018
20180159
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DNA 4G & 5G NETWORK EXPANSION
DNA OYJ
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 90 million
EUR 195 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project relates to the capacity expansion and technological upgrade of the promoter's 4G mobile broadband network, as well as the initial deployment of a 5G network, to accommodate the expected high growth of data traffic that comes with the favourable mobile pricing plans with unlimited data volume marketed by the promoter. It includes investments in the radio access network, transmission, core network and related IT systems.

This project will improve the promoter's capacity to cope with the steep growth of data traffic.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The installation of mobile telecommunication networks do not fall under Annexes I and II of the Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, and are therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessment. There is no particular negative residual environmental impact expected.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector not having the status of a contracting authority, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

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20/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DNA 4G & 5G NETWORK EXPANSION
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Finnland: Europa unterstützt DNA bei 4G- und 5G-Investitionen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DNA 4G & 5G NETWORK EXPANSION
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84878129
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180159
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen