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BUDAPEST DISTRICT HEATING STRATEGIC INVESTMENTS

Unterzeichnung(en)

Betrag
10.386.863,93 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 10.386.863,93 €
Energie : 10.386.863,93 €
Unterzeichnungsdatum
27/12/2018 : 10.386.863,93 €
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06/04/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BUDAPEST DISTRICT HEATING STRATEGIC INVESTMENTS
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Related EFSI register
29/03/2019 - BUDAPEST DISTRICT HEATING STRATEGIC INVESTMENTS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 März 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/12/2018
20180061
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BUDAPEST DISTRICT HEATING STRATEGIC INVESTMENTS
BUDAPESTI TAVHOSZOLGALTATO ZRT
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
HUF 3340 million (EUR 10 million)
HUF 39727 million (EUR 123 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investments in the district heating system of Budapest for the period 2018-2020 to improve network performance, optimize the heat generation mix and reduce emissions of greenhouse gases and other air pollutants.

The main purpose of the project is to satisfy current and future demand for district heating services in the area by modernizing, extending and interconnecting the network as well as increasing the installed capacity of the heat generation facilities. The Programme will improve the Promoter's ability to optimize the heat generation mix and will increase district heating network performance. The main benefit of such investments would be the improvement of the reliability and operational flexibility of the district heating system and the reduction of the absolute amount of local air pollutants (NOx, SO2). This will be achieved by replacing individual smaller, fossil fuel fired heating boilers in residential and public buildings.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

By virtue of their technical characteristics, most of the Programme components will not be subject to an EIA. Some Programme components, however, could fall under category, which requires the competent national authority to determine the need for an EIA. Environmental impacts of the project schemes are expected to be minimal usually come from construction works, are temporary and expected to be mitigated in line with national legislation.

The Promoter has to follow public procurement rules in compliance with the utilities sector procurement Directive. The Bank will confirm during the appraisal that the procurement process is in compliance with EU procurement rules.

Weitere Unterlagen
06/04/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BUDAPEST DISTRICT HEATING STRATEGIC INVESTMENTS
28/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - BUDAPEST DISTRICT HEATING STRATEGIC INVESTMENTS
29/03/2019 - BUDAPEST DISTRICT HEATING STRATEGIC INVESTMENTS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BUDAPEST DISTRICT HEATING STRATEGIC INVESTMENTS
Datum der Veröffentlichung
6 Apr 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83699086
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180061
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BUDAPEST DISTRICT HEATING STRATEGIC INVESTMENTS
Datum der Veröffentlichung
28 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
164719271
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180061
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - BUDAPEST DISTRICT HEATING STRATEGIC INVESTMENTS
Datum der Veröffentlichung
29 Mar 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86543508
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180061
Letzte Aktualisierung
29 Mar 2019
Sektor(en)
Energie
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Übersicht
BUDAPEST DISTRICT HEATING STRATEGIC INVESTMENTS
Datenblätter
BUDAPEST DISTRICT HEATING STRATEGIC INVESTMENTS

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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