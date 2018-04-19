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IRISH CONTINENTAL GROUP FERRY PROJECT II

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Irland : 80.000.000 €
Verkehr : 80.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/06/2018 : 80.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Irland: EIB unterstützt Irish Continental Group mit 155 Millionen Euro bei der Finanzierung von zwei neuen Kreuzfahrtfähren
Übergeordnetes Projekt
GREEN SHIPPING PROGRAMME LOAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 April 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/06/2018
20180024
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
IRISH CONTINENTAL GROUP FERRY PROJECT II
IRISH CONTINENTAL GROUP PLC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 80 million
EUR 172 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project involves the construction of a passenger/vehicle ferry for the Irish Ferries' fleet - Irish Continental Group (ICG). The new vessel will provide additional capacity that is better adapted to demand from freight and passengers on the routes operated by the promoter. It will be constructed and operated in compliance with specifications and regulations from the European Union and the International Maritime Organisation (IMO). The vessel will also be constructed to EU environmental standards and certified for operations within the EU's emission control areas. The ship is scheduled for operations on the promoter's Irish Sea and Dublin-Cherbourg routes. The vessel will be constructed in the Flensburger Schiffbau-Gesellschaft shipyard located in Flensburg, Germany. This project is the second project under the Bank's Green Shipping Programme Loan (2015-0742), which was approved by the Board of Directors in 2016.

The project will result in the construction and operation of one cruise ferry with the capacity for 5 610 metres of freight lane and 1 800 passengers and crew.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project would enable the promoter to reduce pollution and emissions through the modernisation of its fleet.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU directives on procurement. The Bank will, however, review the promoter's processes during the project's due diligence. The promoter has conducted its procurement process via a number of well-established shipyards.

Weitere Unterlagen
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Projekte zum thema
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IRISH CONTINENTAL GROUP FERRY PROJECT II
Datum der Veröffentlichung
6 Jun 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83770946
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180024
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
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IRISH CONTINENTAL GROUP FERRY PROJECT II
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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