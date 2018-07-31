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BERLIN FORSCHUNG III

Unterzeichnung(en)

Betrag
190.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 190.000.000 €
Dienstleistungen : 20.900.000 €
Bildung : 169.100.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/10/2019 : 20.900.000 €
1/10/2019 : 169.100.000 €
Andere Links
Related public register
22/05/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BERLIN FORSCHUNG III

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
31 Juli 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/10/2019
20180023
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BERLIN FORSCHUNG III
LAND BERLIN
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 190 million
EUR 384 million
Ort
Sektor(en)
  • Bildung - Erziehung und Unterricht
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Beschreibung
Ziele

The project co-finances the operating expenditures specifically for R&D activities incurred by the beneficiary organisations during 2019. These expenditures cover the salaries of qualified research personnel, in proportion to the time that they dedicate to research. The financing excludes administration costs and other operating expenditures not related to the performance of R&D activities. The project also excludes capital expenditure and all private R&D expenditure by business enterprises.

The project aims to strengthen research in Berlin.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns public research to be carried out in existing facilities, already authorised for the same purpose and not expecting materially to change current research and development (R&D) practices at these institutions. The project will therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. The project may also include research activities on live animals for scientific purposes. The compliance of the promoter's standards and methodologies with Directive 2010/63/EU will be verified during the appraisal. Full environmental details will be assessed during the appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Kommentar(e)

Under appraisal

Weitere Unterlagen
22/05/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BERLIN FORSCHUNG III

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BERLIN FORSCHUNG III
Datum der Veröffentlichung
22 May 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82858017
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180023
Sektor(en)
Bildung
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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22/05/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BERLIN FORSCHUNG III
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Übersicht
BERLIN FORSCHUNG III
Datenblätter
BERLIN FORSCHUNG III

Photogallery

Microtechnologist in the Cleanroom - A microtechnologist mounting laser stacks – such diode lasers deliver specifically high output powers as, for example, required for materials processing.
Berlin Forschung III
©FBH/schurian.com

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen