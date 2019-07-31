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KOMMUNALE WIRTSCHAFTSFOERDERUNG BRANDENBURG

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 80.000.000 €
Kombinierte Infrastrukturvorhaben : 80.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/11/2019 : 80.000.000 €
Andere Links
Related public register
14/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KOMMUNALE WIRTSCHAFTSFOERDERUNG BRANDENBURG

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
31 Juli 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/11/2019
20180005
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KOMMUNALE WIRTSCHAFTSFOERDERUNG BRANDENBURG
INVESTITIONSBANK DES LANDES BRANDENBURG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 80 million
EUR 190 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a Framework Loan to finance a joint national and federal programme to support public investments in the Federal State of Brandenburg.

The Framework Loan targets promotional grant programmes aimed at improving business-related municipal infrastructure and thus economic development and job creation in the Land Brandenburg through public investments. Being Land Brandenburg an EIB Cohesion Priority Region, the project also supports regional development.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project comprises a multi-scheme operation classified as a framework loan and some of the schemes may eventually fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Should any such scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC), the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned Directives as transposed into the national law. It is a requirement that all schemes must be implemented in compliance with the EU environmental legislation.

Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB), the project promoter, be required to follow the EU public procurement rules (2004/18/EC), including the publication of contract notices in the EU Official Journal as implemented by national law, if and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national legislation.

Kommentar(e)

Under Appraisal.

Weitere Unterlagen
14/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KOMMUNALE WIRTSCHAFTSFOERDERUNG BRANDENBURG

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KOMMUNALE WIRTSCHAFTSFOERDERUNG BRANDENBURG
Datum der Veröffentlichung
14 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82850731
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180005
Sektor(en)
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
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Datenblätter
KOMMUNALE WIRTSCHAFTSFOERDERUNG BRANDENBURG

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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