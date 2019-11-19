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TERNA TRANSMISSION SYSTEM REHABILITATION PLAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
490.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 490.000.000 €
Energie : 490.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/11/2019 : 490.000.000 €
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12/03/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TERNA TRANSMISSION SYSTEM REHABILITATION PLAN
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Italien: Terna und EIB vereinbaren 490-Millionen-Euro-Darlehen für Modernisierung des italienischen Stromnetzes

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Dezember 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/11/2019
20170995
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TERNA TRANSMISSION SYSTEM REHABILITATION PLAN
TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 490 million
EUR 992 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The programme concerns investments in the electricity transmission network in Italy to take place in the period 2019-2023. The project includes a large number of refurbishment schemes for high voltage circuits (overhead lines and underground cables) and substations.

Through EIB financing, Terna will continue to ensure a more reliable supply, in line with the standards set in the regulatory framework, a higher safety and environmental sustainability. Furthermore, the programme will increase operational efficiency, thus it supports the integration of renewable energy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Some of the schemes may fall under Annex II of Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, thus requiring a review by the competent authorities at the planning/consent stage with due regard to the necessity for environmental and biodiversity assessments. The potential impacts of the project include vegetation clearance, noise and disturbance during construction. Environmental impact studies will be carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures will be applied as necessary. The environmental and social due diligence will focus on the Promoters' capacity to implement the programme in line with EIB environmental and social standards and requirements.

The promoter will have to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC and Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Kommentar(e)

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TERNA TRANSMISSION SYSTEM REHABILITATION PLAN
Datum der Veröffentlichung
12 Mar 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
92774157
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170995
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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